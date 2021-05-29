Боец ММА избил человека на самокате за отказ уступить ему дорогу

Боец ММА Гарун Дибиров избил жителя Москвы, катавшегося на самокате, сообщает Telegram-канал «Двач».

Предполагается, что 25-летний Георгий Афанасьев во время езды на самокате не уступил дорогу Дибирову. Боец избил Афанасьева, он попал в реанимацию с сотрясением мозга и переломом костей черепа. Дибиров задержан и находится в отделении полиции.

Дибиров помимо ММА ведет курс самообороны. В 2013 году он стал призером чемпионата России по кунг-фу 2013 года, также он побеждал на чемпионате Москвы по грепплингу и выигрывал турнир LEGION FIGHT 40.