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Умар Нурмагомедов: «Стерлинг — фиктивный чемпион. Он не заслужил пояс»

20:51
Умар Нурмагомедов. Фото Instagram
Умар Нурмагомедов. Фото Instagram
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Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова — боец UFC Умар Нурмагомедов — заявил журналистам на турнире EFC 36, что не считает Алджамейна Стерлинга полноценным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В начале марта Стерлинг стал чемпионом, так как в бою с ним Петр Ян получил дисквалификацию из-за запрещенного удара в четвертом раунде.

— Теперь пояс чемпиона в вашем весе у Стерлинга. Вы считаете его настоящим чемпионом? — вопрос Нурмагомедову.

— Фиктивным — да. А если вы говорите о том, заслужил, забрал ли он пояс — нет. Он не забирал этот пояс. Петр допустил ошибку, и ему [Стерлинга] подарили этот пояс.

(Илья Андреев)

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