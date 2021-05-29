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Хабиб Нурмагомедов отказался организовать бой Александра Емельяненко и Джигана

22:36
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался организовать поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом).

«Нам абсолютно неинтересен такой бой как организаторам. Мы не двигаемся в этом направлении. А со стороны можно посмотреть», — сказал Нурмагомедов ТАСС.

Ранее Емельяненко и Джиган заявляли о желании провести поединок. На данный момент не утверждено, по каким правилам пройдет бой.

Нурмагомедов владеет лигой Eagle Fighting Championship (EFC), которая проводит турниры по смешанным единоборствам.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11509513

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