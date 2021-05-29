Хабиб Нурмагомедов отказался организовать бой Александра Емельяненко и Джигана
22:36
Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отказался организовать поединок между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (Джиганом).
«Нам абсолютно неинтересен такой бой как организаторам. Мы не двигаемся в этом направлении. А со стороны можно посмотреть», — сказал Нурмагомедов ТАСС.
Ранее Емельяненко и Джиган заявляли о желании провести поединок. На данный момент не утверждено, по каким правилам пройдет бой.
Нурмагомедов владеет лигой Eagle Fighting Championship (EFC), которая проводит турниры по смешанным единоборствам.
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