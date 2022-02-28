Обладатель титула BMF, боец Хорхе Масвидаль (35-15) подробно рассказал, когда его отношения с Колби Ковингтоном (16-3) зашли в тупик. По словам Масвидаля, Ковингтон не выплатил деньги тренеру.

«Все пошло наперекосяк, когда Колби выиграл титул временного чемпиона, — заявил Масвидаль в интервью ESPN MMA. — Его готовил к бою мой тренер, который сказал Колби, что он должен платить ему 5% от своего гонорара. Они пожали руки как мужчины. Общая сумма, которую он должен был выплатить тренеру составляла 12500 долларов. Угадайте, сколько он заплатил? Ни пенни!

В этот момент мои с Колби отношения сильно испортились. Тогда я хотел схватить биту и приставить ее к его шее. Тренер отговорил меня от этой затеи, сказав, что мы с Колби еще встретимся в клетке. Когда Колби ограбил тренера, я потерял к нему всякое уважение. Он до сих пор продолжает нести чушь на камеру. Я заплатил тренеру за него со своего кармана. Я чувствовал, что обязан тренеру, ведь это я привел Колби в его зал».

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на турнире UFC 272 в Неваде (Лас-Вегас, США). Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Давид Хачатрян