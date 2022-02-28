Владимир Минеев оценил свои шансы против Адесаньи

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) уверен, что он смог бы конкурировать с Исраэлем Адесаньей (22-1) в потенциальном поединке.

«В последнем поединке он не так ярко победил Роберта Уиттакера, как в первом поединке, но я считаю, что победил, — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка : Спорт-Экспресс». — Что касается боя с ним, никогда не говори «никогда». Если завтра позвонит Дана Уайт и скажет: «Я хочу, чтобы Минеев подрался с Исраэлем Адесаньей», то конечно [я соглашусь]. Но если я должен еще пять лет где-то в андеркарде драться, это история такая себе. Опять же, я не говорю, что это невозможно. Подождем, увидим — у нас тоже есть свои планы».

По мнению Минеева, у него лучше борцовские навыки, чем у Адесаньи: «Я считаю, что все бойцы топ-10 UFC примерно на одном уровне в нашем весе. В плане борцовской подготовки у меня гораздо больше навыков, чем у Адесаньи, а Блахович нам показал, как нужно с ним работать. Да, у него на это хватило веса и мастерства, но это ключ».

Минеев победил Магомеда Исмаилова (17-3) 16 октября 2021 года на AMC Fight Nights техническим нокаутом в третьем раунде. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера.

Давид Хачатрян