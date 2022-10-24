Монсон: «Махачев заслужил титул, это был нокаут века»

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал результат чемпионского боя за пояс в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой на UFC 280.

«Я был уверен, что Ислам победит, но как-то более расчетливо; что он будет контролировать бой даже с учетом того, что удар у него не такой сильный, как у Оливейры. Но получилось, что он выиграл одним удушением. Честно говоря, я удивлен. Нокаут — это фишка Оливейры, но это был нокаут века, он заслужил титул», — цитирует Монсона РЕН ТВ.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.