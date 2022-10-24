Армен Петросян сломал ногу в бою с Эй Джеем Добсоном в первом раунде на UFC 280

Тренер Армена Петросяна (8-2) и Гаджи Омаргаджиева (13-2) Расул Магомедалиев в интервью «СЭ» сообщил, что Петросян сломал ногу в первом раунде в бою с 30-летним американцем Эй Джеем Добсоном (6-2) на UFC 280.

«По плану все хорошо шло, — подчеркнул Магомедалиев. — Могло быть еще лучше, так как он ногу сломал в первом раунде и подвернул во втором. Ногами он хорошо работал, говорил, что они не шли так, как он хотел. Мы знаем, как он на ногах хорошо двигается, на месте не стоит. Периодически перебивает, да и здесь он перебил его [Добсона], но мог еще лучше подраться, если бы травму не получил в первом раунде. Врачи говорили, что нужно оперировать [ногу], но решили поставить гипс».

Петросян победил Добсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.