Тарасов прокомментировал предстоящий бой против Хачатряна по правилам кикбоксинга

Боец ММА Артем Тарасов прокомментировал предстоящий поединок против Давида Хачатряна.

«Мне предложили поучаствовать в таком эксперименте, как кикбоксинг. Я никогда в жизни не дрался. И дали очень тяжелого соперника. Я сказал: «Давайте мне самого жесткого». Потому что если драться, то с самым сильным. Дали Давида Хачатряна. Я знаю, что он хороший реально ударник, который поступал по кику. Хочу себя проверить. Легенда едет в Минск, как я написал пост. Чтоб жизнь медом не казалась», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Бой по правилам кикбоксинга состоится 17 февраля в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.