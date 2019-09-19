Боец ММА Альварес: «Для победы над Хабибом нужен определенный стиль. Я им владею как никто другой»

Боец ММА Эдди Альварес рассказал, что готов победить Хабиба Нурмагомедова.

— Для победы над Хабибом нужен определенный стиль боя. Если вы не владеете этим стилем, ему нужно научиться. Думаю, именно я лучше других могу продемонстрировать его и победить Нурмагомедова. Не вижу, кто еще на это способен.

Альварес провел 37 боев, в которых одержал 30 побед и потерпел 7 поражений. У Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.