Мариф Пираев менее чем за 2 месяца согнал 26 килограммов

Претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (27-4) менее чем за два месяца согнал 26 килограммов. В преддверии титульного боя с Нариманом Аббасовым (27-3) Пираев показал на весах 70,75 килограмма, сообщает российский журналист Игорь Лазорин в соцстеях. Чтобы согнать вес, Пираев также проходил не менее 8 километров в день.

Пираев подерется с Аббасовым 10 июня на AMC Fight Nights 112 в Москве.

Пираев в последний раз дрался на AMC Fight Nights 24 сентября 2021 года. Пираев победил Куата Хамитова (24-7) раздельным решением судей.

Аббасов идет на серии из 12 побед. В прошлом поединке он отправил в нокаут Шамиля Завурова (40-7) в первом раунде. Бой прошел 17 сентября 2021 года на AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова.