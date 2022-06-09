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Сегодня, 10:56

Мариф Пираев менее чем за 2 месяца согнал 26 килограммов

Давид Хачатрян
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Претендент на титул AMC Fight Nights в легком весе россиянин Мариф Пираев (27-4) менее чем за два месяца согнал 26 килограммов. В преддверии титульного боя с Нариманом Аббасовым (27-3) Пираев показал на весах 70,75 килограмма, сообщает российский журналист Игорь Лазорин в соцстеях. Чтобы согнать вес, Пираев также проходил не менее 8 километров в день.

Пираев подерется с Аббасовым 10 июня на AMC Fight Nights 112 в Москве.

Пираев в последний раз дрался на AMC Fight Nights 24 сентября 2021 года. Пираев победил Куата Хамитова (24-7) раздельным решением судей.

Аббасов идет на серии из 12 побед. В прошлом поединке он отправил в нокаут Шамиля Завурова (40-7) в первом раунде. Бой прошел 17 сентября 2021 года на AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

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