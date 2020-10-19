Боец Малыхин провел несколько дней в реанимации после заражения Covid-19

Российский боец Анатолий Малыхин рассказал «СЭ», что пробыл три дня в реанимации после заражения коронавирусом. По словам Малыхина, бой с иранцем Амиром Алиакбари на турнире One Championship, запланированный на 30 октября, был отменен.

«Не ожидал, что такое меня настигнет, — сказал Малыхин. — Прилетел в Дагестан на последний сбор перед боем с Алиакбари. Был в хорошей форме, чувствовал себя прекрасно. Вырубал одного, борол второго, душил третьего. Прошло две недели. Во вторник пришел домой. Почувствовал себя неважно, стало не по себе, поставил градусник — 39. Думаю: «Перетренировался». Но такая температура держалась четыре дня, состояние было никаким, и приняли решение перевезти меня в Москву. Восьмой день в инфекционке. Три дня пролежал в реанимации — прокапывали меня, никак не могли сбить температуры. Одно легкое было поражено на 20 процентов, другое — на 30. Тяжело проходила болезнь. Сейчас чувствую облегчение, пошел на выздоровление, сдал два теста — оба отрицательные. Если у нас до сих пор есть те, кто не верит в ковид, то пусть знают: может быть тяжело и тем, кому 30 лет».

На счету 32-летнего Малыхина семь побед в семи боях в профессиональных ММА. (Илья Андреев)