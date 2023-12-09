Шлеменко: «России нужно население хотя бы в 500 миллионов человек»

Население России в идеале должно составлять не менее 500 миллионов человек, заявил в интервью «СЭ» боец ММА Александр Шлеменко.

— Сколько должно быть детей в семье?

— Если ты хочешь выполнить полный род, то 16 детей. Полрода — 8 детей. Вот и думай.

— Если в каждой семье по 16 детей — вы представьте, какое перенаселение будет.

— Да прекращай ты, какое перенаселение? Ты видел нашу страну, ты ездил по ней на поезде? В нашей стране демографическая проблема, нам завозят мигрантов миллионами. Зачем? Если бы наши рожали, не надо было бы их завозить. Какое перенаселение?! Такая глупость.

— Ну если у каждого будет даже по четыре ребенка, то...

— Да не будет. У нас не будет по четверо детей. К сожалению, такое будет только в семьях мигрантов. У них алгоритмы в голове другие, а нам заложили — не рожать, не размножаться, чайлдфри. Я имею в виду русских.

— Какое население должно быть у России в идеале?

— Чем больше — тем лучше. 500 миллионов хотя бы.

— Вам не кажется, что это слишком? Нужна инфраструктура, у нас на всю страну 1-2 мусороперерабатывающих завода. Нужны годы и годы. У нас не особо плодородная почва, у нас не везде Кубань.

— Да прекращай ты, какая «не особо»? У нас 1/6 часть суши, какой «слишком?»

— У нас самая незаселенная часть — это Сибирь. А дальше...

— Что дальше? Дальше — Алтай. Там еще круче. А дальше у нас идет Владивосток, там тоже офигенно. Я там везде был и знаю. Годы нужны? Нам после Великой отечественной войны давали 60 лет на то, чтобы восстановиться к довоенным годам. И за сколько мы восстановились? Сталин сказал: «Если мы не прошагаем это за 5 лет, нас просто сметут». И прошагали! И в космос полетели и ядерную бомбу изобрели. За 15 лет все сделали, такие огромные проекты, как Саяно-Шушенская ГЭС и БАМы. Сейчас все это подразвалили, но почему не сделать это снова? Все можно сделать, дорогу осилит идущий.