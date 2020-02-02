Боец Кирилл Корнилов назвал соперника Харитонова бразильским гангстером

Пятикратный чемпион России и вице-чемпион мира по тайскому боксу Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от боя между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом.

— Родригес очень пафосный боец, весь в золоте, бразильский гангстер, кричал постоянно что-то перед боем, — приводит слова Корнилова «РЕН ТВ». — Внимание привлекал, но, когда мы вышли на ринг, у него все ушло. И он стал таким, можно сказать, бойцом второго плана. Подвигался, понял, что ничего не получается, и бой закончился с ним.

Я думаю, если взять бой со мной, то у Родригеса не было особенно стратегии, вышел, скорее, на удачу. Хрустальный не хрустальный. Может быть, у меня удар достаточно сильный. Я надеюсь, что Харитонов побьет мой рекорд и уложит быстрее, чем в 3 минуты. Если он это сделает, я бы мог рассмотреть его бой со мной. Скажем так, я думаю, что у Харитонова не будет особенно проблем с этим соперником. Родригес уже на закате своей карьеры, последние бои почти все закончились нокаутом, у Харитонова, наверное, не будет проблем.

Поединок Харитонова и Родригеса состоится в Белоруссии 23 февраля в лиге WTKF. Правила будут отличаться от традиционных в ММА: бой в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд.

39-летний Харитонов выступает в Bellator, однако его контракт с промоушеном неэксклюзивный. На его счету 30 побед и 7 поражений в ММА. Выступает с 2000 года.