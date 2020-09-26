Боец из команды Хабиба потерял сознание перед боем

Российский боец легкого веса Ислам Мамедов потерял сознание перед боем с корейцем Кьюном Пьо Кимом и в результате не смог принять участие в поединке. Бой должен был состояться в пятницу, 25 сентября в Абу-Даби на турнире UAE Warriors 13.

Как в Twitter сообщил журналист Kumite TV Джон Хьон Ко, Мамедову стало плохо из-за экстремальной весогонки.

На счету 30-летнего Мамедова 18 побед, 1 поражение и 1 ничья в ММА. Он воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и тренируется с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.