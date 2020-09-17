Боец Bellator избил бездомного за использование фаллоимитатора в его спортзале

Американский боец ММА Джо Шиллинг, выступающий в Bellator, избил бездомного. Об этом сообщил сам спортсмен, опубликовав видео в Twitter.

На видео он избивает мужчину на улице, выбрасывая его вещи, а затем объясняет свой поступок.

«Небольшой контекст того видео, которое вы посмотрели, — сказал Шиллинг. -Это парень пробрался в мой тренажерный зал. Этот бомж пробрался внутрь и начал принимать душ. Я понимаю, бомжам тоже нужен душ, хоть он и вторгся сюда. Но я жду, когда он выйдет.

Льется вода. Стучу в дверь, он не открывает. Он начинает орать, когда я стучу. Наконец, он открыл дверь, и я увидел, как он удовлетворяет себя фаллоимитатором (в оригинальной речи прозвучало нецензурное слово — Прим. «СЭ»). Поэтому я сделал то, что сделал».

36-летний боец среднего веса одержал четыре победы в ММА (два нокаута) при шести поражениях.