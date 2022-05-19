Средневес Bellator Анатолий Токов (30-2) сообщил, что сейчас он ведет переговоры с Bellator и надеется подраться летом. Следующий соперник пока неизвестен.

«Сейчас переговоры идут, дай Бог, летом подерусь, — сказал Токов в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA». — Соперника пока не знаю. Бой с Мусаси? Жду с нетерпением. Мусаси — чемпион, поэтому конечно я хочу подраться с ним.

Надеюсь, что мне сейчас дадут бой с каким-нибудь топом. И после этого я надеюсь уже подраться за пояс. Были варианты, предложения, но что-то там у них не срастается... Мы не отказываемся, готовы драться с любым".

Токов идет на серии из 6 побед. В последнем поединке он одолел Шарафа Давлатмуродова (18-4) раздельным решением судей 23 октября на Bellator 269 в Москве.