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Сегодня, 11:50

Анатолий Токов — о следующем бое: «Сейчас переговоры идут, дай Бог, летом подерусь»

Боец Bellator Токов сообщил, что ведет переговоры с Bellator и надеется подраться летом
Давид Хачатрян
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Средневес Bellator Анатолий Токов (30-2) сообщил, что сейчас он ведет переговоры с Bellator и надеется подраться летом. Следующий соперник пока неизвестен.

«Сейчас переговоры идут, дай Бог, летом подерусь, — сказал Токов в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA». — Соперника пока не знаю. Бой с Мусаси? Жду с нетерпением. Мусаси — чемпион, поэтому конечно я хочу подраться с ним.

Надеюсь, что мне сейчас дадут бой с каким-нибудь топом. И после этого я надеюсь уже подраться за пояс. Были варианты, предложения, но что-то там у них не срастается... Мы не отказываемся, готовы драться с любым".

Токов идет на серии из 6 побед. В последнем поединке он одолел Шарафа Давлатмуродова (18-4) раздельным решением судей 23 октября на Bellator 269 в Москве.

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