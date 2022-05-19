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Сегодня, 11:55

Токов рассказал, в каком случае даст реванш Шлеменко и Исмаилову

Давид Хачатрян
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Средневес Bellator Анатолий Токов (30-2) уверен, что ему не нужен реванш с Александром Шлеменко (61-13) и Магомедом Исмаиловым (17-3). Однако он подчеркнул, что рассмотрит хорошее предложение.

«Реванш будет интересен им. Что мне даст реванш с ними? Популярность в России? Я не для этого дерусь, — сказал Токов в интервью YouTube-каналу «Hustle MMA». — Вот будет хорошее предложение, тогда будет тема для разговора. Если есть желание, то, пожалуйста, мне или моему менеджеру напишите, позвоните, будем говорить. Устроит предложение — будем драться, не устроит — не будем».

Токов дрался с Исмаиловым 23 мая 2013 года на M-1 Global. Токов победил сабмишном в 1-м раунде. Со Шлеменко Токов дрался 13 октября 2018 года на Bellator 208. Токов победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
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