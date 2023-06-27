Анатолий Малыхин готов подраться с Нганну: «Этот бой возможен»

Малыхин заявил, что хочет сразиться с Нганну

Двойной чемпион лиги ONE Championship Анатолий Малыхин (13-0) заявил, что хочет сразиться с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

«Я готов [к бою с Нганну], если он готов драться со мной здесь. Чатри [Ситйодтонг] уже сказал мне, что это возможно», — приводит слова Малыхина издание The South China Morning Post.

Малыхин победил Арджана Бхуллара (11-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 июня на арене «Лумпхини» в Бангкоке, Таиланд.