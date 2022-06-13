Рашид Магомедов оценил возможный поединок Нурмагомедова и Оливейры

Боец ACA в легкой весовой категории Рашид Магомедов оценил возможный поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и бразильца Чарльза Оливейры.

«Когда Хабиб был чемпионом, у Оливейры был спад. Рекорд у него хороший, но чемпионом он стал именно сейчас, сейчас пришло его время. Раньше было время Хабиба. Слишком разные времена, поэтому не могу оценить. Но сейчас Оливейра проявляет себя хорошо, уверенно. Да, он падал и пропускал, но побеждал», — цитирует Магомедова «РБ Спорт».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Хабиб Нурмагомедов (29-0) завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.