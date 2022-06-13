Тренер Марифа Пираева: «В поп-ММА Мариф не вернется»

Главный тренер Марифа Пираева (30-5) в поединке с Нариманом Аббасовым (30-4) на AMC Fight Nights 112 Сергей Торосян сообщил, что Пираев продолжит карьеру в AMC Fight Nights и будет бороться за титул в полусредней весовой категории, где сейчас чемпионом является Дмитрий Бикрев (13-3).

«Однозначно в 77 килограммов в Fight Nights [будет драться]. Не пойдет он в поп-ММА, он будет работать в Fight Nights в 77 килограммов, — сказал Торосян в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — На 70 килограммов мы больше гонять не будем, потому что убедились, что смысла абсолютно нет, очень большие риски для здоровья. Мы все время были рядом, наблюдали эту картину, и понимаем, что абсолютно это не нужно».

Пираев техническим нокаутом уступил Аббасову. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве.