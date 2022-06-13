Гловер Тейшейра: «В бою с Прохазкой я выложился по максимуму»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) рассказал, что он выложился по полной и не ожидал, что Иржи Прохазка (29-3) сумеет сделать ему болевой прием.

«В этом бою я выложился по максимуму, хоть и пропустил несколько ударов, — сказал бразилец на видео, опубликованном в его соцсетях. — Когда его рука попала на шею, я был уставшим и не верил, что он сможет провести удушающий. Я должен был развернуться. Со щитом или на щите. Я изо всех сил старался, но этого было недостаточно. Я в порядке, всего несколько рассечений, и я готов двигаться дальше».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.