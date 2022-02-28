Боец UFC Кертис Блейдс: «Не вижу причин, почему Нганну не может боксировать»

Американский тяжеловес UFC Кертис Блейдс (15-3) считает, что UFC должно позволить Франсису Нганну (17-3) провести бой по правилам профессионального бокса, особенно если на кону стоят большие деньги.

«UFC открыли эту дверь, когда позволили Конору Макгрегору провести бой по правилам бокса, — заявил Блейдс в интервью MMAFighting. — Я не вижу реальной причины, по которой Франсис Нганну не может сделать то же самое. Макгрегор ведь это уже делал. Да, есть риск получить травму. Но травмы могут случиться и во время тренировок. Это недостаточно веская причина, чтобы отказываться от боя, на котором можно заработать большие деньги. Даже если речь идет о 5 миллионах долларов. Я не виню Франсиса, который хочет подраться по правилам бокса».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния. Ранее Нганну утверждал, что хочет выйти на ринг против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Давид Хачатрян