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Блогер Джейк Пол бросил в друга Конора шарики с водой и туалетную бумагу

15 декабря 2020, 23:33
Диллон Дэнис. Фото essentiallysports.com.
Диллон Дэнис. Фото essentiallysports.com.
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Видеоблогер и профессиональный боксе Джейк Пол опубликовал в своем Twitter видео, в котором он оскорбляет американского бойца ММА Диллона Дэниса.

На видео показано, как Пол подъезжает на автомобиле к Дэнису и начинает оскорблять его, называя, в частности, «сучкой» и «сучкой Конора». Также блогер бросил в бойца несколько шариков, наполненных водой, и рулон туалетной бумаги. Дэнис пытался его догнать, но Пол скрылся.

27-летний Диллон Дэнис известен как спарринг-партнер и друг ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Дэнис провел два поединка в ММА и во всех одержал победы. 23-летний Пол провел два боя на профессиональном ринге и во всех победил нокаутом.

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