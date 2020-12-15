Блогер Джейк Пол бросил в друга Конора шарики с водой и туалетную бумагу

Видеоблогер и профессиональный боксе Джейк Пол опубликовал в своем Twitter видео, в котором он оскорбляет американского бойца ММА Диллона Дэниса.

Caught the biggest shit talker slacking @dillondanis you gotta check in when you come to La. #GenerousDriveBy pic.twitter.com/460MjnO3F6 — Jake Paul (@jakepaul) December 15, 2020

На видео показано, как Пол подъезжает на автомобиле к Дэнису и начинает оскорблять его, называя, в частности, «сучкой» и «сучкой Конора». Также блогер бросил в бойца несколько шариков, наполненных водой, и рулон туалетной бумаги. Дэнис пытался его догнать, но Пол скрылся.

27-летний Диллон Дэнис известен как спарринг-партнер и друг ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Дэнис провел два поединка в ММА и во всех одержал победы. 23-летний Пол провел два боя на профессиональном ринге и во всех победил нокаутом.