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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

06:32
Кертис Блейдс. Фото UFC.
Кертис Блейдс. Фото UFC.

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса. Поединок прошел в тяжелом весе. Блейдс победил техническим нокаутом во втором раунде

28-летний Блейдс провел 16 поединков в ММА. У него 13 побед и два поражения. Еще один бой признан несостоявшимся. 35-летний Дос Сантос провел 28 поединков — 21 победа и семь поражений.

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