Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса. Поединок прошел в тяжелом весе. Блейдс победил техническим нокаутом во втором раунде

28-летний Блейдс провел 16 поединков в ММА. У него 13 побед и два поражения. Еще один бой признан несостоявшимся. 35-летний Дос Сантос провел 28 поединков — 21 победа и семь поражений.