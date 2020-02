Блахович на UFC Fight Night 167 нокаутировал Андерсона и вызвал на бой Джонса

В Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) состоялся турнир UFC Fight Night 167. В главное бою вечера в полутяжелом весе Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона. Поляк нокаутировал американца в первом раунде.

Jan Blachowicz finishes Corey Anderson in the first round via KO.



Blachowicz called for a title shot next with (LHW Champ) Jon Jones sitting ringside. pic.twitter.com/Bg8LNyj26y