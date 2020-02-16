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Блахович на UFC Fight Night 167 нокаутировал Андерсона и вызвал на бой Джонса

07:33

В Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) состоялся турнир UFC Fight Night 167. В главное бою вечера в полутяжелом весе Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона. Поляк нокаутировал американца в первом раунде.

— Весь мир был неправ во мне, — сказал 36-летний Блахович после боя. — Я доказал, что являюсь одним из лучших в мире. Благодарю Кори за реванш, я следующий претендент на титульный бой. Давайте поговорим о моем следующем противнике, Джоне Джонсе.

Блахович (26-8) и Андерсон (13-5) встречались на UFC 191, тогда 30-летний американец победил единогласным решением судей.

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