Блахович на UFC Fight Night 167 нокаутировал Андерсона и вызвал на бой Джонса

В Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) состоялся турнир UFC Fight Night 167. В главное бою вечера в полутяжелом весе Ян Блахович взял реванш у Кори Андерсона. Поляк нокаутировал американца в первом раунде.

Jan Blachowicz finishes Corey Anderson in the first round via KO.



Blachowicz called for a title shot next with (LHW Champ) Jon Jones sitting ringside. pic.twitter.com/Bg8LNyj26y — Ta1jaN ?? (@Ta1jaNx) February 16, 2020

— Весь мир был неправ во мне, — сказал 36-летний Блахович после боя. — Я доказал, что являюсь одним из лучших в мире. Благодарю Кори за реванш, я следующий претендент на титульный бой. Давайте поговорим о моем следующем противнике, Джоне Джонсе.

Блахович (26-8) и Андерсон (13-5) встречались на UFC 191, тогда 30-летний американец победил единогласным решением судей.