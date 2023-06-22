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Бикрев: «Могу прикончить Леона Эдвардса»

Алина Савинова
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Российский боец ММА Дмитрий Бикрев оценил себя и чемпиона ACA Виталия Слипенко в поединке против обладателя титула UFC Леона Эдвардса.

«То, что Эдвардс выиграл у Усмана — 100 процентов. Смотрел бой, мне он понравился. Очень грамотно провел встречу. В этом противостоянии он выиграл. С Виталиком был бы интересный бой. Сложно судить. Так-то Слипенко все по силам. Да и мне тоже. Я же в одном с ними весе. Тем более Эдвардс пропускает. Могу прикончить Леона. Британец — развитый парень. Но почему нет? Никто не отрицает того, что в него можно попасть», — цитирует Бикрева Metaratings.ru.

Последний бой между Усманом и Эдвардсом прошел в марте этого года на турнире UFC 286 и завершился победой Леона, который защитил чемпионский титул.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-fight-nights-bikrev-mogu-prikonchit-leona-edvardsa-260572/
Леон Эдвардс
ММА
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