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Безупречный нокаут на турнире в Бразилии — боец упал как подкошенный. Видео

04:59
Безупречный нокаут на турнире в Бразилии.
Безупречный нокаут на турнире в Бразилии.

Один из самых красивых нокаутов последних месяцев случился на турнире Shooto Brazil 101, который прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 28 сентября. Карлстон Харрис из Гайаны нокаутировал бразильца Алекса Сантоса во втором раунде правым кроссом. Поединок прошел в полусреднем весе.

Еще один зрелищный нокаут на прошлой неделе случился 25 сентября в Абу-Даби на турнире UAE Warriors 13. Там средневес Хашим Архагха из Иордании ударил бразильца Юри Фрагу так, что тот сначала завис в воздухе, а потом упал без сознания.

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