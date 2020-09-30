Безупречный нокаут на турнире в Бразилии.

Один из самых красивых нокаутов последних месяцев случился на турнире Shooto Brazil 101, который прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 28 сентября. Карлстон Харрис из Гайаны нокаутировал бразильца Алекса Сантоса во втором раунде правым кроссом. Поединок прошел в полусреднем весе.

Just now at Shooto Brazil 101:



Carlston"Mo?ambique" Harris KO2 Alex Santos



Sheesh pic.twitter.com/ZrUlL55h4T — caposa (@Grabaka_Hitman) September 28, 2020

Еще один зрелищный нокаут на прошлой неделе случился 25 сентября в Абу-Даби на турнире UAE Warriors 13. Там средневес Хашим Архагха из Иордании ударил бразильца Юри Фрагу так, что тот сначала завис в воздухе, а потом упал без сознания.