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Бернс: «Эдвардс, Ковингтон, кто бы из вас ни владел поясом, я иду за ним»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бразильский боец Гилберт Бернс отреагировал на свою победу со-главном поединке UFC 287 над американцем Хорхе Масвидалем.

«Уважение этому парню, он король этого города, он вернул UFC в Майами. Мы сегодня здесь благодаря ему. 52 профессиональных боя и где-то 20 боев на заднем дворе [Кимбо Слайса]. Уважение ему. Я единственный человек в UFC, который готов драться где угодно и с кем угодно. Даже если они дадут мне бой с дьяволом, я скажу: «Да». Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, кто бы из вас не владел поясом, я буду готов прийти за ним», — сказал Бернс.

Поединок в полусреднем весе продлился все три раунда и завершился победой Бернса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Гилберт Бернс
Хорхе Масвидаль
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