Бернс позвал Шавката Рахмонова в свой лагерь перед боем с Чимаевым, но тот отказался

Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) сообщил, что перед поединком с Хамзатом Чимаевым (11-0) позвал в свой лагерь казахстанца Шавката Рахмонова (16-0), но тот отказался, потому что улетел на родину, к сыну.

«Я хотел пригласить Рахмонова в свой лагерь во время подготовки к Чимаеву, но он отказался, потому что только-только родился его сын, поэтому ему пришлось вернуться в Казахстан, — сказал Бернс в интервью Sherdog. — Он очень крутой. Шавкат высокий, сильный, хорошо борется, сильно бьет и владеет джиу-джитсу. Кроме того, он просто хороший парень. Здесь, в Сэнфорде, он всем нравится».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Рахмонов в прошлом бою победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.