Бенил Дариуш считает, что Оливейра подерется с Махачевым

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (21-4) подозревает, что россиянин Ислам Махачев (22-1) следующий бой проведет не с ним, а с Чарльзом Оливейрой (33-8).

«Сейчас странная ситуация с Чарльзом Оливейрой. Он не чемпион, и при этом хочет подраться с Конором Макгрегором, — приводит слова Дариуша MMA Junkie. — Но я думаю, что UFC сделают ему бой с Исламом Махачевым, и это поставит меня в тупик. Надо подождать и посмотреть, что будет.

Если Чарльз и Ислам подерутся, то имеет смысл организовать мне бой против Дастина Порье. Я знаю, что он хочет подраться в августе. Это было бы здорово, потому что в августе или сентябре я готов. Даже не нужно лететь в Абу-Даби, потому что я могу выступить во Флориде.

Никакого неуважения к Дастину, но Ислам сейчас в расцвете сил, и я хочу драться с топовыми ребятами. Идеально было бы сперва провести бой против Ислама и Чарльза, а потом уже с Порье, Чендлером и всеми остальными".

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что следующим соперником для поляка Матеуша Гамрота (21-1) может стать Дариуш.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.