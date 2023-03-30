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Сегодня, 11:08

Бенил Дариуш назвал бойца, который достоин первого номера pound-for-pound

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) считает, что чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) достоин быть первым номером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.

«Как работает pound-for-pound? Почему Леон Эдвардс не король pound-for-pound? Он ведь побил Камару Усмана, короля pound-for-pound. Дважды. Я не понимаю, как это работает. Но я думаю, что король pound-for-pound — это Джон Джонс. А дальше мне все равно», — сказал Дариуш Helen Yee Sports.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Леон Эдвардс
UFC
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