Бенавидес заявил, что он потерял уважение к Фигередо после проваленного взвешивания

Американский боец ММА Джозеф Бенавидес отметил, что он потерял уважение к своему будущему сопернику бразильцу Джозефу Фигередо, который провалил процедуру взвешивания перед боем. Он превысил необходимый вес на 1 кг.

— В такой ситуации вы должны потерять уважение к кому угодно, — цитирует американца MMA Junkie. — Иметь самый большой шанс в жизни и так его разбазарить... Я просто еще раз убедился, что он н все равно не собирается. Очевидно, что только я собирался сделать это. Только я пришел сюда, чтоб завоевать его. Это не меняет того, что я собираюсь делать.

Поединок за вакантный титул в наилегчайшем весе UFC Fight Night 169 пройдет 29 февраля в Норфолке. Однако теперь Фигередо в любом случае не получит пояс, а 30 процентов его гонорара уйдет оппоненту.

На счету 35-летнего Бенавидеса 28 побед (8 — нокаутом) и пять поражений. У 32-летнего Фигередо 17 побед (8 — нокаутом) и одно поражение.