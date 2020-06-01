Белорусский кикбоксер переболел коронавирусом и защитил чемпионский титул
Белорусский кикбоксер Петр Романкевич победил решением судей Федора Колтуна, защитив титул чемпиона WTKF по кикбоксингу в тяжелом весе. Турнир прошел в Минске.
Как сообщил «СЭ» президент лиги WTKF Владимир Хрюнов, 29-летний Романкевич переболел коронавирусом.
Главный бой вечера #WTKFGRANDPRIX III Поединок за титул чемпиона мира WTKF в тяжелом весе! #кикбоксинг #andstill Пётр @romankevich_petr Романкевич ?? — ?? Фёдор Колтун Злое начало! В первом раунде бойцы ринулись в атаку — Петр старался атаковать и сушить фирменными лоу-киками ногу соперника. Федор грамотно защищал голову и корпус, сокращал дистанцию, иногда атакуя коленями из клинча, но несколько мощных ударов по бедру все же пропустил. Второй раунд ознаменовался более уверенными действиями со стороны Федора (видимо, сработал подсказ тренера в перерыве «Спокойно работать по плану») — он работал комбинациями, несколько из них пришлись в цель. Петр атаковал, методично обрабатывая «по этажам» своего оппонента — и тем не менее этот раунд выглядел ровнее предыдущего. В третьем и финальном отрезке поединка Петр продолжил работать комбинациями с дистанции, бойцы действовали более открыто — было видно, что у тяжей подсела дыхалка. В этом раунде Петр атаковал более уверенно, большее количество ударов доходило до цели — ИТОГ: ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА WTKF остается за Петром Романкевичем! ? ВСЕ турниры WTKF смотрите на нашем YouTube канале — по ссылке в шапке профиля ?? Президент: @vladhrunov Вице-президент: @hancharonak Генеральный партнёр? Международный Аэропорт Внуково? @vnukovoairport http://www.vnukovo.ru ? Партнёры турнира: @dsk_avtoban @mercedes_automash.ru BETCITY — официальный букмекер турнира @everlastrussiaofficial @1universalshop