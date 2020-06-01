Белорусский кикбоксер переболел коронавирусом и защитил чемпионский титул

Белорусский кикбоксер Петр Романкевич победил решением судей Федора Колтуна, защитив титул чемпиона WTKF по кикбоксингу в тяжелом весе. Турнир прошел в Минске.

Как сообщил «СЭ» президент лиги WTKF Владимир Хрюнов, 29-летний Романкевич переболел коронавирусом.