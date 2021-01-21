Белорусский боец Кудин задержан в Москве

Белорусский боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве и будет экстрадирован на родину, информирует Свободное объединение спортсменов Белоруссии.

Его обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Кудин покинул Белоруссию, чтобы скрыться от уголовного преследования. Его задержали на акции протеста 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сообщалось, что Кудин сог сломать челюсть одному из сотрудников правопорядка во время протестов против результатов президентских выборов.

В Москве Кудин помогал Александру Волкову в подготовке к бою с Алистаром Оверимом, который пройдет 6 февраля.