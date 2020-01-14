Багов отказался от пояса чемпиона АСА в легком весе и 21 февраля проведет бой с Таунсендом

Чемпион ACA в легком весе (до 70,3 кг) Али Багов принял решение оставить пояс и подняться в полусредний вес (до 77,1 кг), сообщает пресс-служба лиги. В новой для себя категории боец дебютирует 21 февраля на турнире ACA 105 в Краснодаре. Его соперником станет американец Адам Таунсенд.

На счету 29-летнего Багова 28 побед и 9 поражений в ММА. У 31-летнего Тайнсенда 19 побед и 7 поражений.