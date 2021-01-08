Багов и Сильверио возглавят кард на турнире АСА 17

Главный боем вечера на турнире АСА 17 станет поединок российского бойца Али Багов против бразильца Элиаса Сильверио, информирует пресс-служба организации. Он пройдет 12 февраля.

«Новый бойцовский сезон стартует 12 февраля турниром ACA 117, главным событием которого станет поединок российского бойца Али Багов против бразильца Элиаса Сильверио, — отметил президент ACA Алексей Яценко. - Место проведения ивента, а также даты следующих событий мы объявим позже. Сейчас мы запланировали 9 турниров в первом полугодии».

На счету 30-летнего Али Багова, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 10 поражений в ММА. У 34-летнего Сильверио 17 боев — 5 поражений.