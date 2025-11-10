Бадюк — о проекте «Победители»: «Великое счастье, что по ТВ наконец-то начинают показывать не каких-то фриков, а нормальных людей»

Известный спортсмен и актер, ведущий проекта «Победители», стартовавшего на РЕН ТВ, Сергей Бадюк в интервью «СЭ» рассказал о новом экстремальном шоу.

— На телевидении экстремальных шоу хватает. Чем проект «Победители» отличается от всех остальных?

— Начнем с того, что в этих шоу главные действующие лица — знаменитости. Актеры, музыканты, блогеры... Героями их не назову. Просто прослойка людей, которые кочуют по программам и каналам, создавая впечатление, будто у нас вся страна состоит из подобных персонажей.

А тут — настоящие герои. Которые каждый день кому-то сохраняют жизнь. Ребята из МЧС, пожарные, полицейские, бойцы спецназа, врачи... В этом принципиальная разница.

— Все ясно.

— Я был потрясен, когда узнал, что один из участников за время работы в МЧС спас 34 ребенка! Это не считая взрослых. А парень скромный-скромный, подвиги свои не расписывает.

— Еще кто запомнился?

— На первом этапе был очень жесткий отбор. Из тысячи человек, которые хотели принять участие в проекте, остались 140. В том числе 20 женщин. Одна из них отстреляла так, что я обалдел. Потом подошел к ней: «Солнце мое, что это было?»

— А в ответ?

— Смущенно улыбнулась: «Ну, немножко занимаюсь стрельбой...» Да она за пять секунд поразила четыре вращающихся мишени! Быстрее офицера спецназа, стоявшего рядом! Зашла на огневой рубеж после него, а вышла раньше. Вот такая деваха. При весе 60 килограммов у нее становая тяга то ли 150, то ли 160! И не мужеподобная — наоборот, модельной внешности.

Великое счастье, что по ТВ наконец-то начинают показывать не каких-то фриков, а нормальных людей. Ярких, сильных, красивых. Уверен, тот, кто включит «Победителей» хотя бы на пару минут, от экрана уже не отойдет. Досмотрит до конца.