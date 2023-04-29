Бадаев: «Бойко будет выступать в Гран-при полусреднего веса. Для легкого веса, ему придется отрезать конечность»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что боец Анатолий Бойко будет выступать в Гран-при полусреднего веса.

«Бойко будет выступать в Гран-при полусреднего веса. Чтобы выступать в легком, ему, наверное, придется отрезать свою конечность. К тому же у него растущий организм. Он все еще находится в процессе укрепления своих мышц, роста и так далее. Он — очень крупный парень. Немного окрепнет и будет грозной силой в полусреднем весе. И то, что он попросил выступить в Гран-при — это хорошо, но еще до боя было решено, что он будет в Гран-при в случае победы. У нас уже есть для него соперник», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

28 апреля на турнире ACA 156 Бойко раздельным решением судей одержал победу над Андреем Кошкиным.