Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 11:49

Бадаев: «Волков вынесет Гана ногами вперед в реванше»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев уверен, что третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (38-10) победит занимающего второе место в рейтинге Сирила Гана (12-2).

«Александр вынесет Гана в этот раз. Прошлый поединок был непростым для Гана, но это был потухший Волков. Мы понимаем, что Волков предстает в разных вариациях перед нами. К примеру, проигрывал Кертису Блейдсу, но сейчас Волков вынесет его ногами вперед. Это очевидно для всех.

С Ганом будет посложнее, но Александр у него должен выиграть. Даже борьбу он может подключить. Это добавит ему в ментальном плане. Плюс он тренируется в США, где адаптировался», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Волков и Ган проведут поединок 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
«Зенит» лишился Глушенкова и Вендела перед матчем со «Спартаком»
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадаев считает, что Малыхин сильнее Кейна в тактическом плане
Новости
RSS RSS
Все новости