Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Авангард» поздравил Яна с завоеванием чемпионского титула

13:24
Теги:

ХК «Авангард» (Омск) поздравил российского бойца ММА Петра Яна с завоеванием титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде.

«Поздравляем Петра Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC в легчайшем весе, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. —  Боец омской школы MMA забрал победу в бою с бразильцем Жозе Альдо — и стал вторым чемпионом UFC из России!»

27-летний Петр Ян родился в Дудинке Красноярского края. После 9 класса переехал в Омск, где продолжил занятия боксом.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1282239478829121536

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир