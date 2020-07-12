«Авангард» поздравил Яна с завоеванием чемпионского титула

ХК «Авангард» (Омск) поздравил российского бойца ММА Петра Яна с завоеванием титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде.

Поздравляем @petryanufc с завоеванием чемпионского пояса UFC в легчайшем весе ?? Боец омской школы MMA забрал победу в бою с бразильцем Жозе Альдо — и стал вторым чемпионом UFC из России! ? pic.twitter.com/dC9ja2T1ZH — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 12, 2020

«Поздравляем Петра Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC в легчайшем весе, — говорится в сообщении официального Twitter клуба. — Боец омской школы MMA забрал победу в бою с бразильцем Жозе Альдо — и стал вторым чемпионом UFC из России!»

27-летний Петр Ян родился в Дудинке Красноярского края. После 9 класса переехал в Омск, где продолжил занятия боксом.