Аскаров заявил о желании стать чемпионом UFC

Российский боец UFC Аскар Аскаров заявил, что хочет стать чемпионом организации.

«Если я сейчас пройду Бенавидеса, то хочу драться за титул. Я заслужил это. Не важно, с Дейвисом Фигейредо или Брэндоном Морено. Главное — титул», — цитирует Аскарова ТАСС.

7 марта Аскаров на турнире UFC 259 проведет бой с американцем Джозефом Бенавидесом. 28-летний россиянин является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха).