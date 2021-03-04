Аскаров заявил о желании стать чемпионом UFC
11:06
Российский боец UFC Аскар Аскаров заявил, что хочет стать чемпионом организации.
«Если я сейчас пройду Бенавидеса, то хочу драться за титул. Я заслужил это. Не важно, с Дейвисом Фигейредо или Брэндоном Морено. Главное — титул», — цитирует Аскарова ТАСС.
7 марта Аскаров на турнире UFC 259 проведет бой с американцем Джозефом Бенавидесом. 28-летний россиянин является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха).
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...