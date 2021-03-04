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Аскаров заявил о желании стать чемпионом UFC

11:06
Аскар Аскаров. Фото Instagram
Аскар Аскаров. Фото Instagram
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Российский боец UFC Аскар Аскаров заявил, что хочет стать чемпионом организации.

«Если я сейчас пройду Бенавидеса, то хочу драться за титул. Я заслужил это. Не важно, с Дейвисом Фигейредо или Брэндоном Морено. Главное — титул», — цитирует Аскарова ТАСС.

7 марта Аскаров на турнире UFC 259 проведет бой с американцем Джозефом Бенавидесом. 28-летний россиянин является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10831339

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