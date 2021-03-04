Шлеменко отреагировал на слова Емельяненко про Хабиба

Российский боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Александра Емельяненко о том, что кроме как драться, Хабиб Нурмагомедов ничего не умеет.

«Бесспорно, драться у Хабиба получается очень хорошо. Выстроить карьеру так, как он, не смог еще никто. Но я не согласен, что он ничего не умеет. Хабиб не просто так завершил карьеру. Есть ли у Александра зависимость от алкоголя? Конечно, есть. Его регресс всем виден. Не знаю, можно ли связать его слова с зависимостью. Александр сам по себе человек, который за словом в карман не полезет. Он говорит, что думает. Не думаю, что это было со зла», — заявил Шлеменко «СЭ».

Ранее, в интервью Vseprosport, Александр Емельяненко заявил, что «кроме как драться, Хабиб ничего не умеет». Последний бой Хабиба прошел 24 октября 2020 против Гейджи.

(Владимир Пушкарев)