Аскаров на UFC 246 единогласным решением судей победил Эллиотта

Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе, на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) встретился с американцем Тимом Эллиоттом. Судьи единогласным решением отдали победу россиянину — 29-28, 30-27, 30-27.

У 27-летнего россиянина 11 побед в 12 боях в ММА. На турнире UFC Fight Night 159 в бою с мексиканцем Брэндоном Морено была зафикисирована ничья раздельным решением судей. У 33-летнего Эллиотта в 27 боях 16 выигрышей, 10 поражений и ничья.

В главной схватке вечера ирландец Коннор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.