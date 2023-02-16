Асхабов рассказал, что попал в UFC благодаря Масвидалю

Боец Хусейн Асхабов рассказал, как попал в UFC благодаря Хорхе Масвидалю.

«Хамзат Чимаев закинул идею моего перехода в UFC, но подписал меня Хорхе Масвидаль, с которым у нас один менеджер. Он должен был драться 5 марта с Колби Ковингтоном и сказал, что примет бой, если мне дадут контракт. Так меня и подписали», — цитирует «РБ Спорт» Асхабова.

19 февраля Хусейн дебютирует в UFC. В дебютном бою против него выйдет в октагон Джамал Эммерс. Рекорд Асхабова в ММА на данный момент — 23-0. Эммерс одержал 18 побед и шесть боев завершились его поражением.