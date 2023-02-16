Владимир Токов подерется с Лэнсом Гибсоном 1 апреля на Bellator 293

Российский легковес Bellator Владимир Токов (7-2) сразится с непобежденным канадцем Лэнсом Гибсоном (7-0) 1 апреля на турнире Bellator 293 в Темекуле, США. Об этом сказано на сайте лиги.

Токов прошлый бой проиграл Джей-Джей Уилсону (9-1) раздельным решением судей. Бой состоялся 1 октября 2022-го на Bellator 286 в Лонг-Бич, США.

Гибсон прошлый бой выиграл у Доминика Кларка (15-13) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 1 октября 2022-го на Bellator 286 в Лонг-Бич, США.