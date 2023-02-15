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15 февраля, 23:58

Асхабов: «С Хабибом спора по рекорду нет. Но я очень давно хотел сделать 30-0 и завершить карьеру»

Алина Савинова
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Боец ММА Хусейн Асхабов рассказал о желании довести свой рекорд до 30 побед.

«Хочу три боя в этом году и три в следующем. Сделаю рекорд 30 или 31-0, выиграю пояс и завершу карьеру. Я очень давно в спорте, постоянно на сборах и не вижу семью, родителей и друзей. Не хочется оставаться в спорте всю жизнь.

Если честно, с Хабибом спора по рекорду нет. Но я очень давно хотел сделать 30-0 и завершить карьеру. С тех пор, как провел первые два-три боя, всегда хотел рекорд 10-0, 20-0, 30-0 и стать чемпионом UFC», — приводит «РБ Спорт» слова Асхабова.

19 февраля француз дебютирует в UFC. Он проведет поединок против Джамала Эммерса. На счету Асхабова 23 победы и ни одного поражения. Эммерс одержал 18 побед и шесть боев завершились его поражением.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/husejn-ashabov-ne-sorevnuyus-s-habibom-po-rekordu-no-hochu-sdelat-30-0/
ММА
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