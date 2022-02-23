Асатрян победил Алексеева единогласным решением судей на турнире AMC Fight Nights

23 февраля в Сочи прошел турнир AMC Fight Nights. В его рамках состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между Владимиром Алексеевым и Вартаном Асатряном.

Поединок продлился все пять отведенных раундов. Судьи единогласно отдали победу Асатряну.

Счет судейский записок: 49-46, 49-46, 48-45. Асатрян стал обладателем пояса чемпиона в весовой категории до 57,2 кг.

Главным событием вечера станет встреча двух топовых средневесов. Бразилец Марсио Сантос, одолевший Александра Емельяненко, выйдет против российского бойца Михаила Аллахвердяна.