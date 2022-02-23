Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:52

Асатрян победил Алексеева единогласным решением судей на турнире AMC Fight Nights

Иван Шитик
Корреспондент

23 февраля в Сочи прошел турнир AMC Fight Nights. В его рамках состоялся титульный бой в наилегчайшем весе между Владимиром Алексеевым и Вартаном Асатряном.

Поединок продлился все пять отведенных раундов. Судьи единогласно отдали победу Асатряну.

Счет судейский записок: 49-46, 49-46, 48-45. Асатрян стал обладателем пояса чемпиона в весовой категории до 57,2 кг.

Главным событием вечера станет встреча двух топовых средневесов. Бразилец Марсио Сантос, одолевший Александра Емельяненко, выйдет против российского бойца Михаила Аллахвердяна.

0
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давид Бархударян нокаутом победил Брэнсона Рибейро в первом раунде

Аллахвердян победил решением судей Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости