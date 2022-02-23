Давид Бархударян нокаутом победил Брэнсона Рибейро в первом раунде

Российский боец Давид Бархударян на турнире AMC Fight Nights 23 февраля победил бразильца Брэнсона Рибейро.

Россиянин одержал победу в первом раунде в бою в весовой категории до 93 кг. Он быстро отправил соперника в нокаут.

Для Бархударяна эта победа стала 13-й в карьере (10 — нокаутом).

Главным событием вечера станет встреча двух топовых средневесов. Бразилец Марсио Сантос, одолевший Александра Емельяненко, выйдет против российского бойца Михаила Аллахвердяна.