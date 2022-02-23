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Сегодня, 22:24

Аллахвердян победил решением судей Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights

Иван Шитик
Корреспондент

23 февраля в Сочи состоялся очередной турнир российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights. В главном бою вечера бразилец Марсио Сантос встретился с российским бойцом Михаилом Аллахвердяном.

Россиянин победил единогласным решение судей: 30-27, 30-27, 30-27.

29-летний армянский боец из Ростова дебютировал в смешанных единоборствах в 2013 году. Его рекорд — 11 побед и 3 поражения.

Профессиональная карьера 33-летнего бразильца стартовала в 2009 году. За все время Сантос провел 25 боев — 17 побед, 7 поражений и 1 ничья.

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