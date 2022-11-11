Минеев рассказал, получится ли у Федора Емельяненко запретить поп-ММА

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев отреагировал на слова легендарного Федора Емельяненко, который призвал запретить поп-ММА.

«Ну как желание Федора запретить поп-ММА? Если быть точнее, то это, по-моему, был диалог с Александром Сан Санычем Карелиным, — сказал Минеев в интервью «СЭ» перед турниром AMC Fight Nights 116 в Астрахани. — Он сказал, что воцарившиеся законы в поп-ММА порочат спортивный дух. И я в принципе с ним согласен. Но это же не спорт в чистом виде. У нас, к сожалению, в последнее время... Для кого-то к сожалению, а для кого-то — нет. В спорте шоу стало составляющей, и сейчас, так сказать, стабилизация идет, ну и эти законы, так скажем, преобладают в поп-ММА. И это, наверное, в духе молодежи и тех, кто это смотрит. Все-таки есть же аудитория у поп-ММА. Если же это мы запретим, то не означает, что это куда-то уйдет. Это где-то в другом месте вылезет. Поп-ММА — это, наверное, то, что отвечает духу времени. Запрещать или нет — это надо у всех спрашивать, а не только у двух человек. Давайте спросим у поп-ММА, какие у них есть аргументы против.

Конечно, то, что там происходит, порой и у меня вызывает недоумение, что они многое себе позволяют. Там объективно бывают иногда борщи. Бьют друг друга из-подтишка и так далее. Если так посмотреть, то и Мага (Магомед Исмаилов. — Прим. «СЭ») раз на меня напал (улыбается). Можно сказать: «Вы сами поп-ММАшники». Короче, не хочу я никому ничего запрещать и никого притеснять. Наверное, каждый сам должен решать, что ему смотреть, а что — нет. Если мы это запретим, то это никуда не денется. Кто-то возьмет и на другом языке будет смотреть. Тут каждый должен воспитывать своих детей".

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 18 ноября. Телеканал покажет турнир в прямом эфире.

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